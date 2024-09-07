По делу политолога Бестужева проведут дополнительную экспертизу

Ему грозит до десяти лет лишения свободы Калининский районный суд Петербурга отправил публикации политолога Евгения Бестужева на дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу в Северо-Западный Центр экспертизы Минюста России, сообщает издание MR7.
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