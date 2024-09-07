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Петербургский дневник

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По делу политолога Бестужева проведут дополнительную экспертизу

По делу политолога Бестужева проведут дополнительную экспертизу

Ему грозит до десяти лет лишения свободы Калининский районный суд Петербурга отправил публикации политолога Евгения Бестужева на дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу в Северо-Западный Центр экспертизы Минюста России, сообщает издание MR7.

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