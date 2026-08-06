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«Я разрешаю тебе уйти»: почему Мирей Дарк сама отпустила Алена Делона после 15 лет совместной жизни

«Я разрешаю тебе уйти»: почему Мирей Дарк сама отпустила Алена Делона после 15 лет совместной жизни

Их роман длился пятнадцать лет — огромный срок для Алена Делона, известного своим непостоянством. Мирей Дарк могла стать его официальной женой и матерью детей, но их история закончилась в больничной палате.

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