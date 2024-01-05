Новогодний сюрприз от хусистов: базы США скоро подбросит

Продолжает выступать с воинственными заявлениями группировка йеменских хуситов. Теперь, в первые дни 2024 года, они заявили о намерении атаковать военные базы Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке.
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