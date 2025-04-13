Тупик: поиски бессмертия

Я продолжаю настаивать, что и высшие государственные чиновники, что в США, что и в РФ, не имея должного понимания о технологии редактирования ДНК и модРНК, побочных эффектах генно-инженерных вакцин и лекарственных препаратов, были так же обмануты, как и вся почтенная публика.