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Тупик: поиски бессмертия

Тупик: поиски бессмертия

Я продолжаю настаивать, что и высшие государственные чиновники, что в США, что и в РФ, не имея должного понимания о технологии редактирования ДНК и модРНК, побочных эффектах генно-инженерных вакцин и лекарственных препаратов, были так же обмануты, как и вся почтенная публика.

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