WSJ: Украина активно разрабатывает несколько баллистических ракет

Украина объявила о разработке «более чем одной» баллистической ракеты. В интервью The Wall Street Journal заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр подтвердила данную информацию.
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