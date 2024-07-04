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Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников с успешным окончанием школы

Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников с успешным окончанием школы

Глава региона подчеркнул, что ребята получили аттестат в одной из лучших систем образования России.В Новосибирске прошёл традиционный приём "Золотые надежды России", где чествовали выпускников, окончивших школу с отличием, а также набравших сто баллов по результатам ЕГЭ.

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