Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников с успешным окончанием школы

Глава региона подчеркнул, что ребята получили аттестат в одной из лучших систем образования России.В Новосибирске прошёл традиционный приём "Золотые надежды России", где чествовали выпускников, окончивших школу с отличием, а также набравших сто баллов по результатам ЕГЭ.