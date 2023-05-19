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В МИД Саудовской Аравии объяснили послание Зеленского на ЛАГ

В МИД Саудовской Аравии объяснили послание Зеленского на ЛАГ

REUTERS/Fabrizio Bensch Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд объяснил, зачем Эр-Рияд пригласил президента Украины Владимира Зеленского выступить на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который начался 19 мая.

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