«Успехов и процветания»: Александр Бельский поздравил «Единую Россию» с днем рождения

АНГЕЛ АНГЕЛ

Полная чушь ЕР это не партия, а ОПГ узурпирующая власть у народа. Она проклятая всем народом России и богом, как и весь их род. Сборище врагов России и народа, которая его обворовывает и обеспечивает свое благосостояние за счет народных средств из бюджета. Предатели, иуды, работающие на запад в их интересах, уничтожая России и ее народ. Ваше место пожизненно вместе с семьями и родственниками, в трудовых лагерях для искупления того вреда и горя, которое вы нанесли России и народу. Вы слуги дьявола, не созидатели, а разрушители всего святого и человеческого....