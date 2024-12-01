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Петербургский дневник

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«Успехов и процветания»: Александр Бельский поздравил «Единую Россию» с днем рождения

«Успехов и процветания»: Александр Бельский поздравил «Единую Россию» с днем рождения

Партии исполнилось 23 года Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский в своем Телеграм-канале поздравил партию «Единая Россия» с 23-й годовщиной со дня основания.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
без  еврея   никуда
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Полная чушь ЕР это не партия, а ОПГ узурпирующая власть у народа. Она проклятая всем народом России и богом, как и весь их род. Сборище врагов России и народа, которая его обворовывает и обеспечивает свое благосостояние за счет народных средств из бюджета. Предатели, иуды, работающие на запад в их интересах, уничтожая России и ее народ. Ваше место пожизненно вместе с семьями и родственниками, в трудовых лагерях для искупления того вреда и горя, которое вы нанесли России и народу. Вы слуги дьявола, не созидатели, а разрушители всего святого и человеческого....
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16 час.

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