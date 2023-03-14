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Врачи обнаружили у Александра Розенбаума тромб

Врачи обнаружили у Александра Розенбаума тромб

У известного композитора Александра Розенбаума случились серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он находится в красноярской больнице, сообщили Telegram-каналу «112» в экстренных службах.

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