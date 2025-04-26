Отомстит ли Россия за еще одного убитого в Москве генерала, или простит, как подрыв Кириллова: вдруг уважаемые партнеры расстроятся

БлокнотРУ На момент взрыва заместителю начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярославу Москалику было 59 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Частный музей отказался сносить памятник генералу-предателю»: мемориал коллаборационисту стал местом паломничества нацистов в Ростовской области
- Они же дети: Братья Устархановы пересчитали зубы семиклассникам и их родителям, а теперь не виноваты
- «Это еще цветочки!»: Мастурбек прикинулся врачом и щупал девушек в ТЦ Петербурга
Свежие комментарии