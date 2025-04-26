Медвежий угол
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Медвежий угол

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Отомстит ли Россия за еще одного убитого в Москве генерала, или простит, как подрыв Кириллова: вдруг уважаемые партнеры расстроятся

Отомстит ли Россия за еще одного убитого в Москве генерала, или простит, как подрыв Кириллова: вдруг уважаемые партнеры расстроятся

БлокнотРУ На момент взрыва заместителю начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярославу Москалику было 59 лет.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Идет СВО, а не пир во время чумы. Для кого война, а для &quot;элиты&quot; это заработок. Чтобы не гибли наши военнослужащие, необходимо военные объекты и военных перевести на военное положение
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Соболезнования семье погибшего генерала Москалика... ВОТ У КОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЕ!!!!
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1 час.
Вадим Кузнецов
Очередное подтверждение низкой эффективности работы наших правоохранительных органов.
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1 час.
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