Большой ремонт: на трассе М-5 ввели ограничение движения на два месяца

В Управлении автодорог рассказали, на каком участке могут появиться пробки.На оживлённом участке федеральной трассы "Москва — Челябинск" 23 апреля начали капитальный ремонт: стартуют работы по расширению дороги до четырёх полос.
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