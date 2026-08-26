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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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10 клубов КХЛ из 22 проголосовали против нового правила остановки шайбы рукой. Ларионов выступил за сохранение (ТАСС)

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, КХЛ попросила клубы проголосовать, стоит ли сохранять правило, согласно которому игрокам запрещается во время матчей зажимать шайбу в перчатке.

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