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Китай

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Китай выступает против посягательств на суверенитет и безопасность Ливана - представитель МИД КНР

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Китай выступает против посягательств на суверенитет и безопасность Ливана и осуждает любые действия против ни в чем не повинных гражданских лиц, заявил в воскресенье официальный представитель Министерства иностранных дел КНР.

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