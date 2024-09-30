Китай выступает против посягательств на суверенитет и безопасность Ливана - представитель МИД КНР

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Китай выступает против посягательств на суверенитет и безопасность Ливана и осуждает любые действия против ни в чем не повинных гражданских лиц, заявил в воскресенье официальный представитель Министерства иностранных дел КНР.