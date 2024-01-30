Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью более 14 млн рублей

Жителя Калининградской области приговорили к исправительным работам на семь месяцев за кражу часов стоимостью более 14 миллионов рублей, как сообщает Калининградский областной суд в своем Telegram-канале.
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