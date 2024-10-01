Василий Анохин поздравил смолян с Международным днём пожилых людей

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет жителей региона с Международным днём пожилых людей: Уважаемые представители старшего поколения! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с праздником, который учрежден в вашу честь и отмечается во всем мире! Своим трудом, умением успешно решать самые сложные задачи и справляться с трудностями, мудрым отношением к жизни, любовью к родной земле вы заслуживаете самого глубокого уважения нашего общества и государства.