Какой нейтралитет лучше?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что «демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромисса».
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