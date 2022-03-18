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Какой нейтралитет лучше?

Какой нейтралитет лучше?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что «демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромисса».

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