Сколько времени проходит между отправкой оружия из стран НАТО и его прибытием на Украину? Разбираем на простом примере.
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Сколько времени проходит между отправкой оружия из стран НАТО и его прибытием на Украину? Разбираем на простом примере.
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