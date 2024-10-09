NYT: российские военные движутся к слабому месту ВСУ у Торецка

Российские военные продвигаются к территории населенного пункта Покровск. Подробности озвучил The New York Times военный эксперт финской компании Black Bird Group Паси Паройнен, который проанализировал спутниковые снимки поля боя.
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