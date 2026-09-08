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Семья с двумя детьми показала будни в студии 20 квадратов: «Это шаг к светлому будущему»

Семья с двумя детьми показала будни в студии 20 квадратов: «Это шаг к светлому будущему»

В сети набирают популярность ролики москвички, которая откровенно демонстрирует, каково это — растить двоих детей на площади в 20 квадратных метров.

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