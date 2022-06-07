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  • natalia pankova
    Боже,какой идиотизм😱😱. И эти люди руководят страной??Львовское ТВ: Рос...
  • Владимир Иванов
    Вся Россия хочет чтобы быстрее был уничтожен ОБЫКНОВЕННЫЙ - СОВРЕМЕННЫЙ ФАШИЗМ на Украине !!! К сожалению, мы потерял...Начали в Краснода...
  • СЭМЭН Иваницкий
    и сдадут!!! они же сццуки сццыклиыве((((Пошли на хитрость...

Яков Кедми: Почему на Западе вновь заговорили о переговорах с РФ

Коллективный Запад, который изначально планировал использовать Украину, чтобы на ее территории нанести России военное поражение, теперь уже пытается хотя бы свести к минимуму свои потери, которые неминуемо последуют, как расплата за эту авантюру.

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