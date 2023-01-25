На Сахалине окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора рыбоохраны, неоднократно злоупотреблявшего должностными полномочиями

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области было установлено, что 45-летний фигурант, являясь государственным инспектором отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району Сахалино-Курильского территориального агентства по рыболовству, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы и возложенным на него обязанностям по пресечению нарушений в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, злоупотребляя должностными полномочиями, не препятствовал противоправной деятельности группы лиц, осуществлявшей незаконную добычу рыбы лососевых видов рыб на реке Найба Долинского района Сахалинской области.