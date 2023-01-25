Происшествия

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

На Сахалине окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора рыбоохраны, неоднократно злоупотреблявшего должностными полномочиями

На Сахалине окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора рыбоохраны, неоднократно злоупотреблявшего должностными полномочиями

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области было установлено, что 45-летний фигурант, являясь государственным инспектором отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району Сахалино-Курильского территориального агентства по рыболовству, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы и возложенным на него обязанностям по пресечению нарушений в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, злоупотребляя должностными полномочиями, не препятствовал противоправной деятельности группы лиц, осуществлявшей незаконную добычу рыбы лососевых видов рыб на реке Найба Долинского района Сахалинской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх