Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не отказываются от ответных мер в адрес России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о введении новых санкций в отношении России, заявила, что США никогда не отказываются от своих действий или ответных мер, но готовы обсудить с Россией тему кибератак в ходе встречи в Женеве.