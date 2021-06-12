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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не отказываются от ответных мер в адрес России

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не отказываются от ответных мер в адрес России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о введении новых санкций в отношении России, заявила, что США никогда не отказываются от своих действий или ответных мер, но готовы обсудить с Россией тему кибератак в ходе встречи в Женеве.

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