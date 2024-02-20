Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Пентагоне рассказали, что придется делать ВСУ без военной помощи США

В Пентагоне рассказали, что придется делать ВСУ без военной помощи США

Самостоятельно принимать решения по поводу оборонительных действий на различных направлениях, а также оценивать то, какие города ВСУ способны удержать - именно это предстоит делать Украине, если она окажется без военной помощи США.

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