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FiNE NEWS

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Ким Кардашьян в больнице: та же болезнь, что забрала её отца, напугала всю семью

Ким Кардашьян снова заставила всех поволноваться. 45-летняя телезвезда оказалась в больничной палате с диагнозом, от которого в своё время ушёл её отец.

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