Результаты обхода по Беговой аллее взяты в работу

В субботу, 19 октября, руководство управы района Беговой, совместно с сотрудниками ГБУ «Жилищник района Беговой» при участии неравнодушных жителей района провели очередной субботний обход по запланированному маршруту.
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