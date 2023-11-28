В Казани судят пожилого мужчину, который обжигал провода на Вечном огне

В Казани судят мужчину, который обжигал провода на Вечном огне. Об этом сообщает ИА «Татар Информ». Как стало известно в Верховном суде Республики Татарстан начался процесс по делу о реабилитации нацизма.
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