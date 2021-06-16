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Почему Владимир Путин жёстко заговорил с США

Почему Владимир Путин жёстко заговорил с США

Российские аналитики, находясь под впечатлением новых интонаций, с которыми Владимир Путин заговорил о «красных линиях» для Запада на Украине, отмечают жёсткие нотки, впервые прозвучавшие у обычно мягкого и дипломатичного российского президента.

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Виктор Козодоев
как бы он жестко не говорил, но Россия это страна третьего мира, если бы не было атомного оружия, ей бы при его руководстве давно пришел конец, спасибо ИВ Сталину за атомное оружие
игорь проказов
если бы у бабушки был писюн она была бы дедушкой дурак ты
олег ведерников
мыколка ты всё казла - доишь? иди быдло грязное раствор сам себя не замесит
Ваша Светлость
Казладоев, тебя в школе сильно били?
Елена Зеличенок (Моисеева)
КозЛодоев.! Бить тебя надо сильно,но НЕ аккуратно!
Владимир Витковский
И обязательно ногами, чтобы оно гадило в шаровары !!!
Александр Aндреев
Пиндосы открывают двери задом-или кто засадит,или пенделя даст,без вариантов.
виктор масляев
по-моему, Путин так жестко разговаривает с Байденом потому, что он против демократии
Ваша Светлость
Если Путин подарит Йосе Бидону петушка на палочке, тот обрадуется и не станет мешать Росси гнуть жыдо-бандерию!
Нина Шалева
У всего ЕС появился прекрасный шанс делать бизнес в РФ. Мы сами можем напрямую приглашать европейцев работать у нас, И у ЕС открываются возможности в более быстрой интеграции бизнеса. Точно, мы предлагаем деньги всему ЕС! Приходите, работайте и живите!!! С одним ультиматумом никаких извращений в отношении людей, вообще..
Нина Шалева
Когда Байден уезжал, то видно, какой-то азиат из китайцев открывал дверцу кортежа...
Нина Шалева
Сейчас Байден вроде выступает. Видно, что из себя делает Бога, наших журналистов не пригласили, и американские прошли выборные.
Аурелия Запсенко
По-моему, автор не особо вникал в смысл слова "лапидарный". Если тон высказываний "будет становиться менее лапидарным"-это значит, тон СМЯГЧИТСЯ. Но смысл-то автор вкладывает прямо противоположный. Чем сильнее позиция страны, тем жёстче говорит её лидер.

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