Французская газета Le Monde пишет, что среди французских ультраправых произошел раскол. Якобы новый лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) и бывший первый номер списка партии на парламентских выборах Жордан Барделла отошел от «русофильской» линии Марин Ле Пен и теперь поддерживает Украину Ле Пен в прошлом не раз говорила о законности вхождения Крыма в состав РФ и до сих пор не отказалась от этой позиции, ездила в Москву и брала кредит у Российско-чешского банка (она утверждала, что обращалась в разные банки, но этот стал первым, который одобрил кредит ее партии).