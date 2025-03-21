В Пригородном районе Северной Осетии сотрудники полиции совместно с Общественным советом и Советом ветеранов при ОМВД провели лекцию для учащихся специального училища открытого типа с. Михайловское

В ходе лекции полицейские подробно рассказали подросткам об основных видах правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и ответственности, предусмотренной за них законодательством Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии