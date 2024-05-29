В Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по РФ с разрешения Лондона

Киевом уже получено разрешение Лондона на применение британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ, заявил в беседе с Bloomberg советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии