Круиз по Оби, массовое отравление и новый зам губернатора: шесть главных событий дня в ЯНАО

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту массового отравления шаурмой в ресторане быстрого питания, а в Яр-Сале кадры боевого вертолета, который высаживает людей прямо на дорогу вызвали обсуждения в социальных сетях.
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