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КСИР назвал сделку между ХАМАС и Израилем великой победой Палестины

КСИР назвал сделку между ХАМАС и Израилем великой победой Палестины

Global Look Press.Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) назвал соглашение о прекращении огня между радикальным движением ХАМАС и Израилем великой победой Палестины.

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