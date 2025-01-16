КСИР назвал сделку между ХАМАС и Израилем великой победой Палестины

Global Look Press.Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) назвал соглашение о прекращении огня между радикальным движением ХАМАС и Израилем великой победой Палестины.
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