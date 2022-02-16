Парламент Греции одобрил закупку у Франции истребителей Rafale и трех фрегатов Belharra

АФИНЫ, 16 фев – РИА Новости. Парламент Греции проголосовал за законопроект "Об укреплении обороноспособности страны", который одобряет приобретение у Франции шести истребителей Rafale, трех фрегатов Belharra, а также торпед для подводных лодок, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
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