Парламент Греции одобрил закупку у Франции истребителей Rafale и трех фрегатов Belharra

АФИНЫ, 16 фев – РИА Новости. Парламент Греции проголосовал за законопроект "Об укреплении обороноспособности страны", который одобряет приобретение у Франции шести истребителей Rafale, трех фрегатов Belharra, а также торпед для подводных лодок, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.