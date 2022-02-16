Berg PRESS

469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    одно слово" зелёный Наркоман"«Кокаиновый нарко...
  • Сергей Oблезов
    То ,что у Киева есть порты, дело временное!Киев нанес новый ...
  • Boris Galoushko
    Что-то я не слышал до сих пор  об "Общероссийском офицерском собрании" хотя сам являюсь офицером запаса. И чем он зан...Генерал Борис Гро...

Парламент Греции одобрил закупку у Франции истребителей Rafale и трех фрегатов Belharra

Парламент Греции одобрил закупку у Франции истребителей Rafale и трех фрегатов Belharra

АФИНЫ, 16 фев – РИА Новости. Парламент Греции проголосовал за законопроект "Об укреплении обороноспособности страны", который одобряет приобретение у Франции шести истребителей Rafale, трех фрегатов Belharra, а также торпед для подводных лодок, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх