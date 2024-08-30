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Китай

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Глава Канцелярии Центральной комиссии по финансово-экономическим вопросам провел встречу с основателем американской инвесткомпании Bridgewater

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Центральной комиссии по финансово-экономическим вопросам Хэ Лифэн в четверг в Пекине провел встречу с основателем американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэем Далио.

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