Глава Канцелярии Центральной комиссии по финансово-экономическим вопросам провел встречу с основателем американской инвесткомпании Bridgewater

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Центральной комиссии по финансово-экономическим вопросам Хэ Лифэн в четверг в Пекине провел встречу с основателем американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэем Далио.
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