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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деа об уходе из «Металлурга»: «Сложно доказать то, что ты умеешь на льду, когда не играешь. Тем не менее уважаю решение расстаться – это часть бизнеса»

— Как оцените свои выступления в этом сезоне? — У меня было тяжелое начало сезона, адаптация в «Металлурге» оказалась гораздо сложнее, чем я ожидал.

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