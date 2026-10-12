Зеленский: Киев определяет работу НПЗ в РФ, почему сделка заключена не с нами? Зеленский призвал Трампа заключить сделку по поставкам нефтепродуктов с Украиной, а не с Россией, потому что только Киев определяет, будут работать российские НПЗ или нет.
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А что мы молчим! Чем этому наглецу ответим...и когда???!!!