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Зеленский: Киев определяет работу НПЗ в РФ, почему сделка заключена не с нами

Зеленский: Киев определяет работу НПЗ в РФ, почему сделка заключена не с нами? Зеленский призвал Трампа заключить сделку по поставкам нефтепродуктов с Украиной, а не с Россией, потому что только Киев определяет, будут работать российские НПЗ или нет.

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