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Смешные пёсики, которым кто-то должен объяснить, что собаки себя так не ведут

Смешные пёсики, которым кто-то должен объяснить, что собаки себя так не ведут

Если у вас когда-то была собака или сейчас вы являетесь владельцем этого четвероногого друга, вы наверняка согласитесь, что пёсики могут быт дурашливыми, упрямыми и странными, что заставляет нас думать, что они, как и коты, с другой планеты.

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