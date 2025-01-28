Психолог объяснил, как организовать комфортное место для учебы дома

На столе не должно быть ничего отвлекающего Важно, чтобы рабочее пространство для ребенка было хорошо освещено, а стул и стол подходили по росту, сообщил РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давид Майлян.