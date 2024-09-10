Расчеты САУ «Акация» нанесли удары по позициям ВСУ в районе Времевского выступа

Расчеты 152-миллиметовых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» артиллерии группировки войск «Восток» из Республики Бурятия нанесли удары по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа.
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