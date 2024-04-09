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Кунгуров в последнем видео оставил важное послание поклонникам

Кунгуров в последнем видео оставил важное послание поклонникам

Оперный певец Евгений Кунгуров незадолго до гибели оставил послание поклонникам. Всего около трех недель назад в ролике артист уверял, что все будет замечательно: он призывал беречь друг друга, чаще созваниваться, интересоваться жизнью близких, родных, знакомых, а также любить родителей.

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