Кунгуров в последнем видео оставил важное послание поклонникам

Оперный певец Евгений Кунгуров незадолго до гибели оставил послание поклонникам. Всего около трех недель назад в ролике артист уверял, что все будет замечательно: он призывал беречь друг друга, чаще созваниваться, интересоваться жизнью близких, родных, знакомых, а также любить родителей.
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