«Военная хроника»: ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород

ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород в Полтавской области, пишет «Военная хроника». Со ссылкой на украинские каналы сообщается, что удары наносятся и в районе аэродрома армейской авиации ВСУ под Полтавой.
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