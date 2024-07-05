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«Военная хроника»: ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород

«Военная хроника»: ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород

ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород в Полтавской области, пишет «Военная хроника». Со ссылкой на украинские каналы сообщается, что удары наносятся и в районе аэродрома армейской авиации ВСУ под Полтавой.

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