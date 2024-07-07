Глава Дагестана Меликов: выплата для контрактников на СВО составит 500 тысяч руб

Глава Дагестана Сергей Меликов шестого июля 2024 года сообщил о принятом решении увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в пять раз.