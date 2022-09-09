Принц Гарри не успел проститься с королевой Елизаветой II перед ее смертью. Хотя он был в Великобритании вместе со своей супругой Меган Маркл, он приехал в Балморал слишком поздно: когда королевская семья сообщила о смерти королевы, он находился на борту самолета на пути в Шотландию.
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