Принц Гарри не успел проститься с королевой Елизаветой II перед ее смертью. Хотя он был в Великобритании вместе со своей супругой Меган Маркл, он приехал в Балморал слишком поздно: когда королевская семья сообщила о смерти королевы, он находился на борту самолета на пути в Шотландию.