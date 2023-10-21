В Петербурге открывается музыкальный фестиваль «Земля детей»

В Санкт-Петербурге стартует музыкальный фестиваль «Земля детей». В программе — 19 концертов, показы спектаклей, пройдут литературно-музыкальные вечера «Поэзия и музыка космоса» с участием юных поэтов из студии «Дерзание».
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