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  • Маша Глага
    Дамбу увёз сынокГлава Орска ответ...
  • Боцман
    Вот вам и дамба...Глава Орска ответ...
  • Алексей
    Это как сыр с плесенью.Покрылся сыр плесенью,вместо того чтобы выкинуть,назвали деликатесом.Завелись клещи в сыре,вот...Сыр с живыми клещами

Город под названием «Скромник»

Город под названием «Скромник»

Уильям Ралстон и Модесто в 1890 году Когда в 1870 году калифорнийцы решили назвать только что основанный город в честь бизнесмена из Сан-Франциско Уильяма Ралстона, тот отказался наотрез, заявив, что недостоин такой чести.

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