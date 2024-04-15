Город под названием «Скромник»

Уильям Ралстон и Модесто в 1890 году Когда в 1870 году калифорнийцы решили назвать только что основанный город в честь бизнесмена из Сан-Франциско Уильяма Ралстона, тот отказался наотрез, заявив, что недостоин такой чести.
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