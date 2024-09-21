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Не только о футболе

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Новый конкурент ЦСКА и «Ростова», у «Спартака» – удобный соперник. 9-й тур РПЛ закручивает интригу

Новый конкурент ЦСКА и «Ростова», у «Спартака» – удобный соперник. 9-й тур РПЛ закручивает интригу

Нашлось место дерби. «Акрон» – «Краснодар» - Заур Тедеев нащупал нить игры, которая приносит результат – тольяттинцы не проигрывают вот уже четыре матча.

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Комментарии
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Максим Комаров
Всех Порядочных людей с победой Зенита! Легкой прогулки не получилось.
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9 час.
Максим Комаров
Теперь притопим за Казань.
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9 час.
Максим Комаров
И Казань не подвела.
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6 час.

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