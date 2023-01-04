Берреттини на United Cup одержал больше побед над топ-10, чем за два прошлых сезона

16-я ракетка мира Маттео Берреттини обыграл №10 Хуберта Хуркача на United Cup – 6:4, 3:6, 6:3. Итальянец одержал вторую подряд победу над соперником из первой десятки.
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