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Происшествия

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В Калуге сотрудники полиции и общественники провели семинар по профилактике экстремизма со студентами калужского колледжа

В Калуге сотрудники полиции и общественники провели семинар по профилактике экстремизма со студентами калужского колледжа

Сотрудники полиции при содействии заместителя председателя Общественного совета при городском УМВД Людмилы Крикаловой, организовали для учащихся Калужского филиала юридического полицейского колледжа семинар по профилактике экстремизма в молодежной среде.

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