Губернатор Василий Анохин уволил директора «СпецАвто» Анатолия Дивинского

Региональное учреждение отвечает за уборку улиц Смоленска, в том числе от снега Губернатор Смоленской области Василий Анохин отправил в отставку руководителя регионального бюджетного учреждения «СпецАвто» Анатолия Дивинского.
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