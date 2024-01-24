Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин уволил директора «СпецАвто» Анатолия Дивинского

Губернатор Василий Анохин уволил директора «СпецАвто» Анатолия Дивинского

Региональное учреждение отвечает за уборку улиц Смоленска, в том числе от снега Губернатор Смоленской области Василий Анохин отправил в отставку руководителя регионального бюджетного учреждения «СпецАвто» Анатолия Дивинского.

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