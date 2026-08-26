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Живая Кубань

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Десантники из Новороссийска разбили у врага реактивную систему залпового огня «Град»

Десантники из Новороссийска разбили у врага реактивную систему залпового огня «Град»

Десантники из Новороссийска разбили у врага реактивную систему залпового огня «Град»В Запорожской области военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск провели операцию по ликвидации реактивной системы залпового огня противника.

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